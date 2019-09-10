Власть в очередной раз обманула предпринимателей.

Сразу же после своего назначения премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с журналистами заявил, что Кабмин на весну 2020 года готовит "налоговую реформу, которая вступит в силу 1 января 2021 года".

Премьер также добавил, что считает ошибочной практику, когда "во втором полугодии ты усложняешь налоговый режим. То есть, упростить ты теоретически можешь, но усложнить - точно нет". Именно поэтому старт масштабной реформы был назначен на начало 2021 года. Собственно, тогда этот посыл поддержал и бизнес, который уже устал просить у власти не устраивать налоговых сюрпризов под конец года.

Однако сейчас в Раду подан целый пакет налоговых законопроектов, которые уже частично даже прошли через профильный комитет, и большая часть их положений вступает в силу уже с 1 января 2020 года.

К примеру, законопроект №1210 (должен обсуждаться в комитете сегодня) "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования налогов, устранения технических и логических противоречий в налоговой законодательстве", согласно заключительним положениям, вступает в силу уже на следующий день после публикации. Кабмин в трехмесячный срок должен подготовить подзаконные акты. Отдельные пункты закона должны вступить в силу с 1 января 2020 года, а часть - с 1 июля 2020 года.

Между тем, изменения, которые готовит проект 1210 сложно назвать "упрощениями", так как там, в частности, как уже писала "Страна", речь идет о существенном повышении налогов для ГОКов. В Верховной Раде есть еще один проект под аналогичным названием, но под номером 1209. Там прописаны обновленные нормы по ЕСВ, ставкам судебного сбора, налогам на производство алкоголя, табачные изделия и пр. Точно так же, как и проект №1210, он вступает в силу на следующий день послу официальной публикации, а отдельные пункты - с 1 января 2020 года.

Проект №1053 о массовом внедрении РРО, из-за которого ФЛП решили пикетировать парламент, вступает в силу через 6 месяцев с момента публикации, а некоторые положения - на следующий день после публикации. То есть, как видно, значительная часть серьезных налоговых нововведений готовится уже на следующий, а не на 2021 год, как обещал премьер-министр.

Ранее "Страна" в материале "Первый Майдан для Зе" выяснила почему ФОП и большой бизнес готовят бунт против налоговой революции от новой власти.