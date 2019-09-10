Сотрудник Национального агентства по предотвращению коррупции незаконно копировал конфиденциальную информацию из деклараций и передавал ее третьим лицам. Об этом в своем телеграм-канале написал директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

По его словам, сотрудник НАПК получал доступ к Единому государственному реестру деклараций благодаря служебному ключу. Он копировал на отдельный носитель идентификационные коды, серии и номера паспортов, места жительства, даты рождения, местонахождения объектов.

Таким образом злоумышленник скопировал информацию из деклараций 11 работников Киевского теруправления ГБР, руководителей Генпрокуратуры, судей, народного депутата, депутата местного совета и сотрудников Национальной полиции.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении.





Фото: web.telegram.org

Ранее "Страна" писала о том, что Труба заявил, что пока Порошенко нельзя привести на допрос принудительно, ему отправят повторную повестку.

Также мы сообщали, что в ГБР скопилось почти 3 000 производств о преступлениях госчиновников и коррупции.