В США разгорается и обрастает новыми деталями очередная шпионская история, связанная с ценным агентом ЦРУ в Кремле Олегом Смоленковым. По данным The New York Times он был завербован еще несколько десятилетий назад.

Первым об информаторе рассказал телеканал CNN. По его данным, "крота" вернули из России в 2017 году.

Как утверждают источники NYT, завербованный Вашингтоном агент помог в расследовании вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году. Однако когда информация о предполагаемом "вмешательстве России" разошлась в СМИ, стало известно и о том, что у США может быть свой источник в Кремле. Из-за этого ЦРУ начало беспокоиться за безопасность своего осведомителя, и в конце 2016 года решило вывезти его из России. По данным издания, сначала информатор отказался уезжать, сославшись на "семейные проблемы". Но ЦРУ снова подняло эту тему через несколько месяцев, и тогда завербованный россиянин согласился покинуть страну. Несмотря на это Вашингтон до сих пор опасается за жизнь своего осведомителя, поскольку, как пишет NYT, "известно, что русские превращают жизнь иностранных шпионов в кошмар, устанавливают за ними слежку, а могут и убить".

Источники газеты утверждают, что осведомитель США не входил в число приближенных президента России Владимира Путина, но "регулярно его видел и был в курсе принимаемых в Кремле решений". Предоставляемые им данные были настолько "деликатными", что тогдашний глава ЦРУ Джон Оуэн Бреннан не упоминал о полученных от информатора сведениях в своих отчетах президенту Бараку Обаме. При этом в ЦРУ также считали получаемые данные спорными, и поэтому в 2016 году разведка решила полностью их проверить, чтобы убедиться в правдивости информации.

Несмотря на то, что осведомитель "прошел проверку", у некоторых сотрудников ЦРУ возникло подозрение, что россиянин мог быть двойным агентом. Это могло означать, что предоставляемые им сведения о "российском вмешательстве или намерениях господина Путина" были неточными. По словам двух бывших американских чиновников, у них были и другие основания подозревать россиянина, но раскрыть детали они отказались.

Журналистам удалось обнаружить данные о том, где сейчас может находиться Олег Смоленков и его семья. На сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Вирджиния) стоимостью около $925 тыс. некими Олегом и Антониной Смоленковыми. Супругу Олега Смоленкова зовут именно Антонина. Daily Storm сообщал, что она также работала в аппарате правительства.

В сети есть также данные о регистрации договора управления собственностью на имя Олега и Антонины Смоленковых, оформленного 28 января 2019 года. Источник российского издания "КоммерсантЪ" в госорганах США подтвердил, что в случае с репортажем CNN "об агенте" речь идет именно об Олеге Смоленкове.

Как сообщала "Страна", в Иране арестовали 17 агентов ЦРУ, часть из которых были приговорены к смертной казни. Выявленные шпионы были наняты в чувствительных и жизненно важных центрах частного сектора в экономических, ядерных, инфраструктурных, военных и кибернетических областях, где они собирали секретную информацию.

Также мы писали о том, что руководителей "Укроборонпрома" ожидает проверка на полиграфе.