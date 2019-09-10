Указы президента Украины о помиловании заключенных, которые были переданы Москве в рамках обмена 7 сентября обнародованы не будут. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в интервью РБК.

Журналиста интересовал вопрос о том, сколько людей из тех, кто вернулся в РФ, были помилованы президентом Украины, поскольку звучали разные цифры - от 12 до 16.

"Указы не будут опубликованы, потому что они под грифом "секретно". Они никогда не публикуются", - заявила омбудсмен, отметив, что может комментировать только свою работу.

Напомним, 7 сентября в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов. В свою очередь Украина вернула в РФ 35 человек, которые были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

Ранее "Страна" публиковала информацию о тех, кого выдала Украина в ходе Большого обмена.

Также мы сообщали, что в Кремле объяснили, почему Путин не встречал в аэропорту участников обмена.