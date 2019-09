11 сентября исполняется 18 лет со дня масштабного теракта в США. Православные украинцы отмечают Усекновения главы Иоанна предтечи. Сегодня День ангела у Ивана и Яна. А президент Сирии Башар Асад и американский диджей Моби отмечают день рождения - им исполнилось по 54 года.

Народные и церковные праздники

11 сентября на церковном календаре - Усекновение главы Иоанна Предтечи (Головосек), когда почитают пророка, крестившего Иисуса Христа в Иордане. Православные соблюдают строгий пост. Запрещается пользоваться ножом, нельзя резать и есть хлеб, капусту, арбуз и красные помидоры, потому что эти продукты по форме напоминают голову.

День завершает лето. В народе часто говорят: "Иван Постный пришел, лето красное отвел". Наши предки следили за журавлями: если с Ивана Постного журавли полетели на юг, то осень будет короткой, а зима - ранняя.

Международные праздники

11 сентября 1961 года создали Всемирный фонд дикой природы (WWF). Сегодня крупнейшей в мире неправительственной международной природоохранной организации исполняется 58 лет. Фонд объединяет 28 национальных организаций, около 5 миллионов членов организации направляют свои усилия на решение самых актуальных природоохранных проблем во всех уголках мира.

События и даты

В 1927 году на юге Крыма произошло землетрясение, описанное в романе "Двенадцать стульев". Оно привело к значительным разрушениям от Севастополя до Феодосии.

В 1930 году английская писательница и драматург Агата Кристи отправляется в путешествие в Ирак. Здесь она знакомится с археологом Максом Маллоуэн, за которого выходит замуж. Это был ее второй брак. Муж был моложе ее на пятнадцать лет и Агата часто шутила, что жена археолога должна быть намного старше мужа, чтобы его заинтересовать.

В 1943 году в Харькове создали государственный украинский хор имени Григория Верёвки.

В этом же году изобрели советский граненый стакан. Ему исполняется 76 лет.

В 1952 году в Ленинграде состоялась премьера Шестой симфонии Сергея Прокофьева, которую рассматривают как элегию жертвам Второй мировой войны.

В 1962 году The Beatles записали свой первый сингл "Love Me Do/P.S I Love You" (с англ. "Люби же меня/P.S. Я люблю тебя"). Пол Маккартни сочинил песню в 16 лет, когда прогуливал школу.

В 1988 году эстонский язык провозгласили государственным в Эстонии.

11 сентября в США отмечают День патриота в память о погибших в результате терактов в 2001 году в Нью-Йорке и Вашингтоне. Теракт стал крупнейшим в истории США: 2977 человек погибли, 24 пропали без вести.

Сегодня исполняется 54 года президенту Сирии Башару Асаду. Столько же лет исполняется американскому диджею Моби (настоящее имя Ричард Мелвилл Холл).

Именины

День ангела сегодня у Ивана и Яна.