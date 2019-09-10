Сегодня проходит очередное заседание Верховной Рады.

Согласно повестке дня, некоторых народных депутатов намерены избрать членами парламентских комитетов. Затем рассмотреть президентский законопроект об импичменте и инициативу изъятия из Уголовного кодекса статьи "Фиктивное предпринимательство".

Также парламентарии планируют предусмотреть возможность проводить обыски у народных депутатов без разрешения Верховной Рады. Эта норма начнет действовать с 1 января 2020 года (одновременно с соответствующими изменениями в Конституцию).

Сразу после этого - проект изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде - о передаче ему в начале работы только дел, которые расследовались НАБУ и САП.

Кроме того, народные избранники намерены декриминализовать фиктивное предпринимательство и повысить порог привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Завершить работу во вторник планируют принятием евроинтеграционного законопроекта о радиационной безопасности.

В это время под стенами парламента будут митинговали предприниматели. Причина - сегодня в профильном комитете планируется рассмотрение законопроекта №1210. Он в случае принятия коснется бизнеса на общей системе налогообложения и предусматривает серьезное расширение прав фискалов и увеличение штрафов.

Подробнее о том, почему бизнес готовит бунт против налоговой революции от Зеленского, читайте в нашем материале.

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Заседание Верховной Рады 10 сентября. Прямая видеотрансляция

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