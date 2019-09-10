Германия не признает выборы, проведенные Россией в аннексированном Крыму. Об этом посольство ФРГ в Украине сообщило в своем микроблоге в Twitter.

"Местные выборы в Крыму и Севастополе, организованные Россией, не имеют силы. Территории были аннексированы Россией с нарушением международного права. Выборы на украинской территории должны быть организованны Украиной", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com

Напомним, что Германия выделила один миллион евро для поддержки украинцев, пострадавших от войны на Донбассе.

Также мы сообщали, что британский посол в Украине Джудит Гоф заканчивает свою дипломатическую миссию, которая продлилась 4 года, и по этому случаю записала водеоборащение, в котором рассказала об итогам своей работы и жизни в стране.