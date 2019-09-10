Верховная Рада собирается рассмотреть президентский законопроект об импичменте и инициативу изъятия из Уголовного кодекса статьи "Фиктивное предпринимательство". Об этом сообщается в опубликованном на сайте парламента плане работы на 10 сентября.

Согласно повестке дня, утром Верховная Рада утвердит повестку дня второй сессии. Затем поставят на рассмотрение вопрос о досрочном прекращении полномочий нардепа от "Слуги народа" Анны Коваленко, которую президент назначил на должность заместителя руководителя Офиса президента. После этого пройдут выборы членов парламентских комитетов. За этим на очереди в повестке дня стоит рассмотрение законопроекта об импичменте президента.

Затем Верховная Рада намерена предусмотреть возможность проводить обыски у народных избранников без разрешения Верховной Рады. Эта норма начнет действовать только с 1 января 2020 года (одновременно с соответствующими изменениями в Конституцию).

Сразу после этого - проект изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде - о передаче ему в начале работы только дел, которые расследовались НАБУ и САП.

Также Рада планирует декриминализовать фиктивное предпринимательство и повысить порог привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

В первом чтении намерены рассмотреть законопроекты о совершенствовании публичных закупок, сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, а также о совершенствовании охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий.

На рассмотрении еще несколько законопроектов главы налогового комитета, нардепа от "Слуги народа" Данила Гетманцева, в том числе проект изменений в Налоговый кодекс о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Парламент также намерен запустить реформу прокуратуры (по состоянию на вечер 9 сентября заключения профильного комитета по этому законопроекту нет).

В повестке дня - законопроект 1066 о перезагрузке власти.

Завершить работу во вторник планируют, приняв евроинтеграционный законопроект о радиационной безопасности.

Ранее "Страна" писала о том, что комитет Рады рекомендовал парламенту наказывать депутатов за прогулы гривней.

Также мы сообщали, что Бойко предложил Раде поддержать президента и мирные инициативы.