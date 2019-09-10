В Европе продолжаются отборочные матчи в групповых турнирах к Евро-2020, но сегодня, 10 сентября, сборная Украины пропускает тур по календарю.

Но чтобы поддержать форму и проверить ближайший резерв, наша команда сегодня проведет товарищеский матч с суперорлами, сборной Нигерии.

Эта встреча пройдет в Днепре и в прямом эфире ее покажут ТРК Украина и канал Футбол 1. Начало трансляции со стадиона в 21.20.

Вчера, 9 сентября, болельщики нашей команды заполнили стадион, чтобы посмотреть тренировку сборной Украины.

Фото: Павел Кубанов/УАФ

Напомним, что в пятом туре отбора к Евро-2020 наша сборная обыграла команду Литвы (3:0) и укрепила свое лидерство в группе "В".

Ранее "Страна" сообщала, что товарищеский матч Украина - Нигерия рассудит бригада из Италии.

Также мы рассказывали, что сборная Украины в матче с Нигерией впервые сыграет в белой форме.