В Украине 23 сентября день осеннего равноденствия, когда день и ночь сравняются во времени и будут длиться по 12 часов. В 10:50 (по Киеву) Солнце перейдет в южное полушарие из северного. Это станет началом астрономической осени.

Что такое осеннее равноденствие

Это астрономическое явление, когда Земля занимает вертикальное положение по отношению к Солнцу. При этом Северный полюс оказывается в тени, внизу, а Южный больше освещен Солнцем - вверху. В северном полушарии наступает осень, а в южном - весна.

Продолжительность дня и ночи уравнивается. А с 24 сентября постепенно дни будут становиться короче - до самого дня зимнего солнцестояния 22 декабря. В конце декабря будет самый короткий световой день в году.

Сколько раз в году бывает равноденствие

Равноденствие происходит осенью и весной, его время всегда разное. В 2019-м киевляне встретят равноденствие 23 сентября в 10:50. После этого световой день пойдет на убыль, пока не станет самым коротким 22 декабря. В середине зимы начнется обратный процесс - солнце начнет светить дольше. А 20 марта день с ночью опять уравняются - наступит весеннее равноденствие.

Советы астрологов на этот день

Прежде язычники в этот день отмечали Радогощь. Праздник символизировал подведение итогов и окончание сбора урожая. В день равноденствия молились на хороший урожай, а заодно почитали мертвых. Устраивались народные гуляния и застолья. В окна вставляли рябину - символ устойчивости к холодам и оберег дома от темных сил. Считалось, что с этого дня начиналось "бабье лето". Ранее пору называли "золотая осень" и продолжалась она до 14 октября.

Позже церковь заменила языческий праздник Радгощь, связанный с равноденствием, на Рождество Богородицы.

Равноденствие в астрологии наделяется особым смыслом. Считается, что сегодня между физическим миром и миром духов приоткрывается завеса, а Вселенная помогает воплощать желания. Эзотерики советуют начинать любые дела. Благоприятными будут в этот период большие покупки, обновление гардероба, начало ремонта или поездки. Период считается удачным для судьбоносных знакомств.

День благоприятный, чтобы проявить терпеливость и сдержанность, щедрость и добродетельность. Каждый в этот день может проявить себя в щедром угощении, подаянии, милостыни, руководствуясь нехитрым законом: "когда отдаешь - получаешь взамен". Главное, чтобы помощь и подаяние шли от чистого сердца и были с добрыми помыслами.

При этом лучше избегать общения с неприятными людьми и не допускать негативных мыслей. В день осеннего равноденствия человек более уязвим к воздействию со стороны окружающих.