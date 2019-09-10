После получения результатов экспертиз станет понятно, объявлять ли подозрение в изнасиловании водителю BlaBlaCar или нет. Об сообщил начальник пресс-службы ГУ НП Черкасской области Дмитрий Грищенко, передает УНИАН.

Как уточнили в полиции, сейчас дело является фактовым, поскольку личность подозреваемого следствие еще не установило. По словам Дмитрия Грищенко, свидетелей изнасилования потерпевшей не было, поэтому для вручения подозрения и избрания подозреваемому меры пресечения нужны доказательства его причастности к преступлению.

Доказательства могут появиться по результатам ряда экспертиз, которые были назначены судом по ходатайству следователя. Пока же к материалам дела приобщено медицинское освидетельствование потерпевшей.

"После обращения потерпевшей тогда же было открыто производство. В течение недели, до 4 сентября были направлены в суд ходатайство об экспертизах, проведеннии первоочередных следственных действий, в том числе был допрошен водитель, на которого указала подозреваемая. Я только общался со следователем, который сообщил, что все первоочередные следственные действия практически завершены. Все ходатайства в суде. Также было проведено сразу судебно-медицинское освидетельствование. Осталось дождаться результатов экспертиз ", - заявил Грищенко.

Также он отрицает информацию, распространенную в соцсетях, что полиция Черкасской пытается "спустит дело на тормозах".

"Дело расследуется, ни о каком затягивании речь не идет", - добавил представитель полиции.

Кроме того, Грищенко заявил, что у полиции нет информации, что потенциальный подозреваемый - водитель - может бежать из Украины. По его словам, полиция "держит с ним контакт".

Напомним, подруга потерпевшей рассказала в соцсети, что 30 августа 51-летний водитель BlaBlaCar изнасиловал попутчицу, которую нашел через сервер и вез из Одессы в Черкассы.

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