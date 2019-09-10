У Зеленского не вели протокол совещания, на котором президент давал поручения спикеру Рады и генпрокурору
Офис президента Украины не протоколировал вопросы и решения совещания президента с парламентариями, министрами и силовиками, которое состоялось 2 сентября 2019 года. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Офиса президента на запрос журналистов.
"По результатам анализа регистрационно-справочных баз входящей и исходящей служебной корреспонденции, запрашиваемый документ отсутствует", - говорится в документе.
Какую юридическую силу имеют данные устно, но не зафиксированные и не запротоколированные поручения главы государства, в Офисе президента Украины не уточнили.
Фото: ukranews.com
Напомним, после своего возвращения из Польши президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября созвал экстренное совещание с руководителями Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.
Также мы сообщали, что Зеленский назначил первого заместителя и заместителя главы Госпогранслужбы.