Парламент Британии снова отклонил предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов. Об этом сообщает BBC.

За предложение премьер-министра о проведении досрочных выборов проголосовали 293 депутата, а это значительно меньше необходимого числа.

Ранее оппозиционные депутаты подтвердили, что они не поддержат выборы, настаивая на том, что закон, блокирующий Brexit без соглашения, должен быть реализован в первую очередь.

Фото: twitter.com

Напомним, что в ночь на вторник, около 2:00, работа британского парламента была официально приостановлена. Парламент возобновит работу 14 октября. Приостановление работы парламента означает, что выборы будут невозможны ранее конца ноября.

Также мы сообщали, что премьер Джонсон эмоционально заявил, что не допустит переноса Brexit.