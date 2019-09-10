Во вторник, 10 сентября, в 10:00 на телеканале "Интер" в эфир выйдет новый выпуск ток-шоу о качестве жизни "Полезная программа". Он будет посвящен меду. Зрители научатся лучше ориентироваться в его сортах и узнают, на что нужно обращать внимание при выборе этого лакомства, передает пресс-служба канала.

Мед - настоящий подарок природы, кладезь витаминов и микроэлементов. Он способен вылечить простуду, предупредить серьезные болезни, заменить вредные сладости и подарить красоту. Правда, лишь в том случае, если он натуральный и вы правильно его употребляете. Как отличить настоящий, качественный мед от фальсификата из сахара и патоки? Где лучше его покупать - в магазинах или на рынках у пасечников? И как хранить мед, чтобы он долго оставался полезным?

Фото: inter.ua

"Одно из главных свойств настоящего меда - он никогда не портится, - утверждает эксперт "Полезной программы" Леонора Адамчук. - Если соблюдать правила хранения, а именно - держать крышку тары закрытой и не допускать проникновения воды, то его можно хранить вечно. Из-за неплотно закрытой крышки мед может начать впитывать влагу из воздуха и как следствие - расслоиться и затем забродить. Если мед потемнел, начал кислить или появилась пена, значит, он испортился".

Какая норма потребления меда в день? В каких случаях мед может стать ядом? С какими продуктами его лучше всего употреблять? Что такое апитерапия? И как лучше использовать мед для красоты и здоровья лица и тела?

В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты "Полезной программы": автор сюжетов проекта Вера Борсук; врач-эндокринолог Елена Михайленко, косметолог Виктория Луц, доцент кафедры пчеловодства НУБиП Украины Леонора Адамчук, президент Общества пчеловодов Украины Владимир Стретович. Кроме того, полезными советами поделятся звездные эксперты этого выпуска - телеведущая Светлана Вольнова, а также певец и хореограф Сергей Костецкий.

Фото: inter.ua

"Путешествуя по разным странам, я дегустировал самые необычные сорта меда: в Египте - из черного тмина, на Кипре - мандариновый и апельсиновый, также пробовал мятный, с корицей, с красным перцем, с эвкалиптом, кленовым сиропом, - рассказывает Сергей Костецкий. - Но больше всего мне понравился лавандовый мед за очень яркие вкусовые качества. Когда-то попробовал его в Крыму, теперь нахожу в Киеве или во Франции. Он так же, как и большинство других сортов меда, имеет золотистый цвет. Поэтому крайне важно приобретать данную продукцию только у проверенных производителей или требовать подтверждающую качество документацию".

А Светлана Вольнова поделилась рецептом красоты: "В детстве из-за малокровия родители постоянно давали мне гречишный мед. Сейчас использую его в косметологических целях. Есть замечательная процедура - медовый массаж против целлюлита. Сначала мед наносят на проблемные зоны и дают застыть. А потом похлопывающими резкими движениями массируют тело на протяжении 5-10 минут. Надо признать, это достаточно болезненная процедура, зато эффективная. После нее хочется летать!".

Ранее "Страна" сообщала, что на Интере телезрителей учили правильно выбирать дыни.

 

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