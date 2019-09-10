Бывший генпрокурор Юрий Луценко получил почти 120 тысяч гривен зарплаты за август. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Генпрокуратуры на журналистский запрос.

В документе уточняется, что зарплата Юрия Луценко за август составила 119 758 гривен. При этом оклад составил 37 тысяч гривен, остальное - надбавки, доплаты и премии.

Фото: ukranews.com

Напомним, 29 августа Верховная Рада уволила Юрия Луценко с должности Генерального прокурора. Однако до сих пор свои должности занимают два его зама - Анжела Стрижевская и Юрий Столярчук. По словам нового генпрокурора Руслана Рябошапки, их увольнение несколько откладывается по процедурным причинам.

Ранее "Страна" писала о том, что в августе глава САП Холодницкий получил зарплату на 100 000 гривен больше, чем в июле.

Также мы сообщали, что Рябошапка решил увеличить зарплаты прокурорам.