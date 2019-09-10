После увольнения с поста генпрокурора Луценко получил почти 120 тысяч гривен зарплаты
Бывший генпрокурор Юрий Луценко получил почти 120 тысяч гривен зарплаты за август. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Генпрокуратуры на журналистский запрос.
В документе уточняется, что зарплата Юрия Луценко за август составила 119 758 гривен. При этом оклад составил 37 тысяч гривен, остальное - надбавки, доплаты и премии.
Фото: ukranews.com
Напомним, 29 августа Верховная Рада уволила Юрия Луценко с должности Генерального прокурора. Однако до сих пор свои должности занимают два его зама - Анжела Стрижевская и Юрий Столярчук. По словам нового генпрокурора Руслана Рябошапки, их увольнение несколько откладывается по процедурным причинам.
Ранее "Страна" писала о том, что в августе глава САП Холодницкий получил зарплату на 100 000 гривен больше, чем в июле.
Также мы сообщали, что Рябошапка решил увеличить зарплаты прокурорам.