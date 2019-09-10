"Ты, Дима, в топе". Шнуров ехидно потроллил пьяного Билана, который опозорился на концерте в Самаре. Фото и видео
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, в присущей ему стебнутой манере, решил поддержать "коллегу по цеху" и выступил в защиту поп-певца Димы Билана, который вышел на концерт в Самаре пьяным в стельку. Такое явление поп-звезды вызвало шторм негодования в соцсетях.
Более того, около 500 человек подписали даже петицию с требованием публичных извинений от Билана. "Он вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты. Человек был явно под воздействием алкоголя, либо наркотических средств", - уверяют авторы петиции.
Но Сергей Шнуров не видит в этом ничего страшного и в в своем Intagram в стихах порассуждал о выступлении Димы Билана.
"Дмитрий брось, наплюй, да лан.
Повезло Самаре разом,
Наблюдать, как Д. Билан,
В зюзю пьяный вертит тазом.
Пусть заходятся от злобы,
Комментарии жуя.
Выступил бы трезвым, что бы
Написали? Них@я!
За тебя Гном Гномыч топит,
Не последний парень в шоу!
Да и так ты, Дима, в топе
Яндекса, что хорошо", - написал Сергей Шнуров.
Фото: instagram.com
Ранее сам Билан признался, что провел выступление в пьяном виде. По словам певца, перед концертом он встретил друзей в гримерке и выпил с ними коньяка. Билан указал, что, поскольку ведет здоровый образ жизни и не употребляет алкоголь, то "не рассчитал" допустимую норму.
Видео: Телеканал 360
Билан принес извинения посетителям концерта и пообещал вернуться в город с бесплатным шоу. Кроме того, он анонсировал несколько дорогих подарков жителям Самары. Артиста поддержали Филипп Киркоров, Яна Рудковская, а также большинство его поклонников.
Ранее "Страна" сообщала, что Сергей Шнуров и Ксения Собчак обменялись оскорбительными стихами в Instagram.
Также мы расскакзывали, что Дима Билан поскользнулся у загородного дома и сломал ногу в двух местах.