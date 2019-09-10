Между США и Россией возник еще один очаг напряженности, связанный со шпионажем. После того, как стало известно, что американцы вывезли из России своего ценного кремлевского агента, выяснилось что речь идет об Олеге Смоленкове, сотруднике администрации президента России.

Об этом передает Коммерсант со ссылкой на авторитетные источники во власти.

Оценки владения ценной информацией Смоленковым сильно разнятся. По данным одного из источников, он занимался технической работой - отвечал за закупки, организации поездок, выполнял личные поручения выщестоящего начальства. "Не думаю, что он мог сообщить американцам что-либо, кроме расхожих слухов", - утверждает собеседник.

Однако, по другим данным, Смоленков работал в посольстве России в Вашингтоне при Юрии Ушакове, который сейчас занимает пост помощника по международным делам президента России Путина. После возвращения в Москву он продолжал работать с Ушаковым и пользовался его доверием. Источник предполагает, что Смоленков мог владеть значимой информацией, поскольку его начальник имел прямой доступ к Владимиру Путину. "Это все серьезно", - заключил он.



Кроме того, источник "Коммерсанта" в госорганах США подтвердил, что в случае с репортажем CNN (телеканал первым озвучил информацию о ценном агенте США - Ред.) речь идет именно о Смоленкове.

Напомним, что Олег Смоленков, 14 июня 2017 года, с женой и тремя детьми отправился из России в отпуск в Черногорию, а после этого их никто не видел. Супругу Олега Смоленкова зовут Антонина. И она также работала в аппарате правительства России.

На сайте издания The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении Смоленковым дома за 925 000 долларов в Стаффорде (штат Виргиния).

Дома Стаффорд, приобретенный Олегом и Антониной Смоленковыми, фото: Bright MLS / realtor.com

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп подтвердил готовность включиться в переговорный процесс между Россией и Украиной.