Президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге перед своими сторонниками в Северной Каролине дал оценку своим волосам и своей прическе. Об этом сообщает Gazeta со ссылкой на ТАСС.

Во время выступления перед ствоими приверженцами Дональд Трамп выразил желание выступать на более просторной площадке, поскольку имеет много сторонников. Он также заявил, что был бы готов выступать даже под проливным дождем. Затем президент США добавил, что так он смог бы доказать, что его волосы настоящие.

"Скажу я вам, они лучше, чем у большинства моих друзей, которые одного со мной возраста. Намного лучше", - пошутил Трамп.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Палата представителей США начала расследование давления Трампа и Джулиани на украинскую власть.

Также мы рассказывали, что стала известна дата визита Зеленского на Генассамболею ООН, где он встретится с Трампом.