В ПАСЕ заявили, что Кремль должен обеспечить нидерландским следователям возможность допросить Владимира Цемаха, который подозревается в причастности к уничтожению лайнера рейса МН17 (был выдан России в рамках большого обмена пленными - Ред.).

Об этом заявил глава комитета ПАСЕ по правосудию и правам человека Турхильдур Эварсдоттир, сообщает "Укринформ".

"Тот факт, что Украина разрешила Цемаху отправиться в Россию, не означает, что он больше не обязан сотрудничать в рамках расследования этого ужасного события. Россия является членом Совета Европы и в этом статусе юридически обязана бороться с безнаказанностью", - заявила Турхильдур Эварсдоттир.

Глава комитета ПАСЕ приветствует обмен пленными между Украиной и РФ, но в то же время настаивает, что Владимир Цемах, "подозреваемый" в деле уничтожения рейса МН17, который был включен в список на обмен по требованию России, все равно должен оставаться в доступности властей Нидерландов, которые расследуют дело.

"Я хотела бы добавить, что в начале октября комитет, который я возглавляю, назначит докладчика, в полномочия которого будет входить оценка прогресса, достигнутого в расследовании этой трагедии и привлечения виновных к ответственности", - сообщила Турхильдур Эварсдоттир.

Ранее "Страна" сообщала, что Австралия недовольна тем, что Украина выдала России Цемаха.