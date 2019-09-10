Заработная плата заместителя генерального прокурора Украины, главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого резко выросла. В августе (по сравнению с июлем) он получил 282 950 гривен, то есть на 100 000 гривен больше.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос "Украинских Новостей".

При этом должностной оклад прокурора составил 63 432 гривны. Зарплата Назара Холодницкого указана с учетом надбавок, доплат и премий, а также отпускных.

При этом, не указано, какую сумму Назар Холодницкий получил на руки после удержания налогов и сборов.

Фото: ukranews.com

Напомним, что специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий в данный момент находится в отпуске до 16 сентября.

Ранее "Страна" сообщала, что Холодницкий заявил об исчезновении части материалов из дела по схемам в оборонке и обвинил НАБУ.