Четырем крымским политзаключенным, которые после обмена пленными вернулись в Украину из российских тюрем, государство обещает предоставить бесплатное жилье в Киеве. Речь идет об Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Владимире Балухе и Артуре Панове.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила в эфире "Громадського".

"Мы сейчас работаем с Офисом президента по приобретению квартир для Сенцова, Кольченко, Балуха и Панова", - уточнила Денисова.

По ее словам, речь идет о жилье в Киеве. Все четверо согласны остаться в городе, хотя бы потому, что в Крым вернуться они не могут.

"Мы сначала спросили, что они хотели бы, с кем жить, выяснили состав семей и все это передали в Офис президента", - пояснила омбудсмен.

Конкретных сроков предоставления жилья она пока назвать не может.

"Мы всю информацию передали (в Офис президента - Ред.), я думаю это будет в ближайшее время сделано", - резюмировала Денисова.

Ранее "Страна" сообщала, что Сенцов после пяти лет плена вернулся в Facebook и предупредил о фейковом аккаунте в Twitter.