В понедельник, 9 сентября, состоялись четыре футбольных матча в рамках отбора на Евро-2020, в которых победили сборные Голландии (играла против Эстонии), Бельгии (в матче с Шотландией), Германии (в игре с Северной Ирландией). Об этом сообщает Укринформ.

Результаты матчей отборочного тура Евро-2020 по футболу в понедельник, 9 сентября:

группа С: Северная Ирландия - Германия - 0:2, Эстония - Голландия - 0:4;

группа I: Россия - Казахстан - 1:0, Шотландия - Бельгия - 0:4, Сан-Марино - Кипр - 0:4;

группа G: Словения - Израиль - 3:2, Польша - Австрия - 0:0, Латвия - Северная Македония - 0:2;

группа Е: Азербайджан - Хорватия - 1:1, Венгрия - Словакия - 1:2.

Сборная Украины выступает в группе В, матчи которой сотоятся, во вторник, 10 сентября. Люксембург сыграет с Сербией, а Литва встретится с Португалией. Украинцы в этот день проведут товарищеский матч с Нигерией в Днепре.

В других поединках вторника, 10 сентября сыграют: группа А: Черногория - Чехия, Англия - Косово; группа Н: Албания - Исландия, Молдова - Турция, Франция - Андорра.

Напомним, 7 сентября сборная Шевченко победила Литву в Вильнюсе. "Страна" писала о том, как это было.

Также мы публиковали все итоги матчей отбора на Евро-2020 за 8 сентября.