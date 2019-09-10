Примет ли Украина "формулу Штайнмайера"?

Политбомонд вчера продолжал находиться под впечатлением субботнего обмена политзаключенными. Однако уже с прицелом на будущее. И на самом деле, вчера значительная часть политиков мира обсуждала вопрос – что же будет после обмена.

В частности, МИД Франции заявил о готовности поучаствовать во встрече лидеров "нормандской четверки" на высшем уровне. Нечто подобное заявило и украинское руководство. Однако четверка на то и четверка, чтобы встречаться вчетвером.

А у Путина заявили лишь о том, что подобные переговоры актуальны. И не более.

Что же касается предварительного условия первой встречи четырех лидеров в нынешнем составе, то в Москве его видят весьма определенно: принятие всеми сторонами (и прежде всего – Украиной) "формулы Штайнмайера". Которая состоит в проведении местных выборов на неподконтрольных территориях с последующим предоставлениям им особого статуса сначала на временной основе, а после внесения изменений в Конституцию и на постоянной.

Собственно, здесь и начинается самое сложное для Киева. Потому что обмен политзаключенными можно представить как гуманитарную акцию по спасению сограждан (одних от российской власти, других от украинской), но в ситуациях с местными выборами никаких гуманитарных бонусов не придумаешь.

Тут нужно честно говорить, что Киев идет на компромисс, чтобы в перспективе получить стабильный мир. Однако большой бонус в перспективе не уберегает от критики сейчас.

И в этом вся загвоздка. Поэтому можно не сомневаться, что эмиссары Зеленского попытаются сделать все, чтобы убедить Берлин и Париж надавить на Москву с целью ослабления требований.

Однако у Москвы железный аргумент: "формула" принадлежит Штайнмайеру, который сейчас является президентом Германии, и, как минимум, Берлину отказываться от собственной инициативы неудобно. А Париж вряд ли пойдет на особую от Берлина точку зрения. Поэтому выбор сейчас один: либо "формула Штайнмайера", либо все остается по-старому, что не устраивает никого.

Можно ли запретить Медведчуку встречаться с кумом?

Инициатива дня – заявление фракции "Голос" о том, что она подготовила законопроект о запрете несанкционированных переговоров с представителями России. Причем, несмотря на анекдотичность ситуации, в поддержку данного законопроекта выступила еще и группа "Зе-майбутне", подконтрольная Авакову и Коломойскому.

"Слуга народа" пока по этому поводу не выссказалась, но отдельные ее представители (например - глава комитета по иностранным длам Богдан Яременко) уже успели идею поддержать.

Все прекрасно понимают, о чем на самом деле идет речь - о том, чтобы ввести уголовную ответственность за поездки Бойко, Медведчука и Рабиновича к Путину, Медведеву и главе "Газпрома" Миллеру.

Однако, что подпадает под понятие "переговоров"?

Например, когда Медведчук поедет в гости к своему куму Путину - это будет считаться уголовной ответственностью? И если да, то наступит ли она и для тысяч других граждан Украины, которые ездят к своим родственникам и друзьям в Россию?

Закон должен быть одинаковым для всех. Нельзя принять закон, вводящий уголовную ответственность против отдельно взятого Медведчука за поездки к Путину. Поэтому, если "Голос" действительно хочет предложить юридически грамотный законопроект, то единственный вариант – запретить всем гражданам Украины ездить в Россию. Но понятно, что фракция Вакарчука на это не пойдут, побоявшись быть затоптанными миллионами трудовых мигрантов.

Так что, по большому счету, вариантов для юридически грамотного и при этом действенного законопроекта нет. И все, что может предложить "Голос", – это закамуфлированную под закон политическую декларацию вроде тех, которые массово вносились в парламент в эпоху Порошенко. Но к законотворчеству это отношения не имеет.

Зачем "Голос" уменьшил фракцию

А вот другая инициатива "Голоса" к законотворчеству имеет прямое отношение. Больше того, она проведена с полным знанием тонкостей украинского законодательства, хотя выглядит как обыкновенное головотяпство.

Вчера стало известно, что фракция Вакарчука пополнилась тремя депутатами, которые не успели вовремя подать документы. Вроде бы ничего особенного, но тайный смысл в том, что до прихода трех опоздавших фракция "Голоса" состояла из 17 депутатов.

Согласно законодательству, именно число депутатов в самой маленькой фракции парламента на старте его работы становится нижней планкой для фракций и групп на всю каденцию парламента. В прошлом созыве это была цифра "19", установленная как нижняя планка "Батькивщиной". И все помнят, сколько эта нижняя планка доставила проблем группе мажоритарщиков "Воля народа", которая все время кого-то недосчитывалась, кого-то привлекала и потом опять недосчитывалась.

Теперь нижняя планка равна 17-ти. И этим "Голос" помогает, прежде всего, себе. Поскольку, если установить ее сразу на отметке "20", то уход всего одного мажоритарщика делает фракцию Вакарчука несуществующей. И выгнать никого нельзя даже для острастки.

Между тем, "Голос" – это фактически реинкарнация "Самопомощи" в новом парламенте, а "Самопомощь" была известна как раз тем, что выгоняла депутатов, делилась на группы и подгруппы. Но фракция сохранилась, потому что запас был большой. Поэтому Вакарчуку подсказали оставить запас хотя бы в три человека. Для минимального маневра.

Планка "17" делает возможным и создание еще одной группы вроде "За Майбутне" (или, как ее уже называют в Раде "Зе-Майбутне") из мажоритарщиков. Уже, конечно, с уклоном не в "Зе", а в кого-то другого. Хотя вероятность создания такой группы не так уж и велика, и создать ее могут только осколки Оппозиционного блока – их там сейчас семеро, но, учитывая ресурсы Ахметова и Новинского, прирастание все же возможно. Хотя сейчас у Ахметова весьма сложная политическая ситуация (о чем "Страна" подробно писала) и не факт, что он решится на какую-то собственную политическую игру, рискуя навлечь на себя дополнитеьные подозрения властей.

Роль Праги в битве Богдана с Кличко

Еще одной темой-продолжением вчерашнего дня стало противостояние главы Офиса президента Богдана и мэра Киева Кличко, начатое очно на первом эфире программы Шустера на "Украине".

В прямом эфире и при свидетелях их дуэль, безусловно, была неравной, поэтому Богдан легко задавил мэра сравнением городских достижений Праги и Киева. Естественно, не в пользу последнего.

Однако уже после драки у Шустера команда столичного мэра мобилизовалась и выдала свой ответ, в котором обвинила Богдана в манипуляциях. Оказалось, что глава ОПУ и бюджет Праги занизил, и не упомянул, что население и территория столицы Чехии намного меньше киевской.

Все эти аргументы выглядели бы неплохо, будь они приведены самим Кличко в прямом эфире. Но они прозвучали вдогонку и только на интернет-площадках, что не смогло выровнять впечатление от самого эфира.

Введение заочного раунда в ход поединка лишь показало, что у столичного мэра есть грамотная команда, однако ее усилия бесполезны, поскольку основные публичные сражения происходят на политическом ринге. А там в противостоянии юриста и боксера первый обречен на победу.

Точно так же обречен на победу Богдан и в закулисном противостоянии. Поскольку на его стороне сейчас вся мощь новой власти, а на стороне Кличко разве что Джулиани – серьезный персонаж для Америки, но слишком далекий от украинских реалий.

Поэтому во всей этой истории удивляет только одно – что Зеленский до сих пор не подписал указ о назначении нового главы Киевской госадминистрации. А это, скорее всего, означает, что у Коломойского просто нет готовой кандидатуры: то ли Ткаченко решили оставить в парламенте на информполитике, то ли просто для его назначения выбирают нужный момент.

Fitch чуть чуть поднял Украину

Команда Зеленского празднует первый финансовый успех: Fitch повысил кредитный рейтинг Украины с В– до В. У Зе уже успели сообщить о том, что подобного рейтинга страна не имела с 2013 года. Но что это означает?

С одной стороны, преодоление последствий кризиса 2014-19 годов хотя бы в каком-то пункте – уже позитив. Поскольку до сих пор единственным подобным успехом было восстановление минимальной зарплаты в долларовом эквиваленте до уровня 2013 года – но это было административное решение, которое не имело ничего общего с реальными экономическими достижениями.

Так что даже рейтинг "В" всего у одной ведущей компании из трех – уже немало.

Но практических последствий у подобного повышения рейтинга будет немного. В мировых масштабах "В" – это все равно очень низко, поэтому в Украину продолжит идти только спекулятивный капитал. Для более серьезного рейтинга и более серьезных инвесторов нужны достижения посерьезнее, чем просто установление стабильной власти и укрепление гривны. А такие достижения пока только на словах.

Ну и главное - пока в стране продолжается война, инвесторы сюда точно не придут. Не удивительно, что все последние годы прямые инвестиции только падают. Подробнее о том, что означает новый рейтинг Украины можно прочитать здесь.