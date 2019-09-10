В ближайшие дни в Украине будет продолжаться бабье лето, а вот на выходных, 14 - 15 сентября, значительно похолодает. Об этом у себя в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"... Распрекрасное молодое бабье лето в Украине еще продлится. А, забегая немного вперед, скажу, что в ближайшие выходные будем трястись от холода и даже увидим дождь. То есть, ожидается 14 - 15 сентября ощутимое похолодание", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, 10 сентября масштабная полоса высокого атмосферного давления, которая вытянулась от Атлантики через всю континентальную Европу в Украину, приведет сухую малооблачную солнечную погоду. Бабье лето будет царить во всей стране. Только на Закарпатье и в Карпатах ожидаются локальные дожди. Температура воздуха в течение дня +24...+29 градусов. Ветер в Украине юго-восточный и восточный, 3-8 м/с, на западе и в Приазовье отдельные порывы до 15 м/с.

"В Киеве вторник будет замечательным - сухо, малооблачно, днем ​​в столице ожидается около 27 градусов. Еще раз напоминаю, что молодое бабье лето продлится не вечно, уже в ближайшие выходные погода изменится, станет существенно холоднее", - подчеркнула Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптики обещают дожди и похолодание на выходных, до этого времени в Украине будет тепло.

Также мы писали, что в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода до конца сентября.