В мире в первом полугодии текущего года стало на 30 миллионов больше туристов, чем в первом полугодии 2018 года. Об этом со ссылкой на европейские СМИ пишет "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что по данным Всемирной туристской организации ООН, за указанный промежуток времени количество туристов возросло на 4%. Количество международных прибытий с января по июнь в мире составило 671 млн.

При этом любопытно, что туристический поток в страны Ближнего Востока вырос на 8%, а в страны Азии и Тихоокеанского региона - на 6%. В европейские страны за первые шесть месяцев этого года прибыло туристов на 4% больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

В ведомстве объяснили рост числа туристов "сильной экономикой, доступным авиасообщением, увеличенным количеством маршрутов воздушного сообщения и значительные облегчения визовых режимов". Однако в ООН полагают, что существуют и негативные факторы, которые могут поспособствовать снижению мирового турпотока, и это неопределённость вокруг выхода Великобритании из ЕС и напряженность в торговых отношениях разных стран мира.

Напомним, в рейтинге привлекательности для туристов Украина поднялась до Ямайки и Намибии.

Также мы писали, что журнал Forbes советует вместо Парижа ехать в Киев, потому что там вкусно, Чернобыль и мало туристов.