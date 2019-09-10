В Черновицкой области нетрезвый водитель легковушки сбил насмерть 8-летнего мальчика, ехавшего на квадроцикле.

Как сообщили в пресс-службе полиции области, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня примерно в 14.00 в поселке Красноильск Сторожинецкого района.

Отмечается, что нетрезвый 21-летний местный житель, управляя автомобилем Volkswagen с иностранной регистрацией, столкнулся с квадроциклом под управлением местного 8-летнего жителя, который внезапно выехал с прилегающей улицы.

По словам очевидцев, автомобиль двигался с превышением допустимого скоростного режима. От полученных во время столкновения телесных повреждений мальчик скончался на месте.

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