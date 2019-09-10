Израиль обнаружил новый секретный объект, связанный с ядерной программой Ирана.

Об этом сообщает The Times of Israel.

"Председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил о существовании секретного ядерного объекта в центральном Иране, на котором, по его словам, Тегеран проводил эксперименты по созданию ядерного оружия", - говорится в сообщении.

Фото: timesofisrael.com

Отмечается, что данные, которые были получены благодаря операции секретных служб Израиля в прошлом году, свидетельствуют об очевидном нарушении Ираном собственных обязательств, взятых в соответствии с Соглашением о нераспространении ядерного оружия, которое подписал Тегеран.

"Сегодня мы обнаружили, по нашим данным, еще одно секретное место иранской ядерной программы. На этом объекте Иран проводил опыты по разработке ядерного оружия", - заявил Нетаньяху журналистам в израильском Министерстве иностранных дел в Иерусалиме.

В частности, Нетаньяху продемонстрировал новые снимки израильской разведки, изобличающие усилия Ирана по сокрытию использования хранилища для ядерных материалов. Кроме того, Нетаньяху призвал международное сообщество присоединиться к санкциям, введенным президентом США Дональдом Трампом против Тегерана.

Ранее президент США Дональд Трамп выложил в своем Twitter секретный снимок иранской космической станции.

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