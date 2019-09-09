Палата представителей США начала расследование возможного давления Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани на украинские власти, чтобы те содействовали кампании по переизбранию Трампа. Об этом пишет Reuters.

Председатель Демократической комиссии комитетов Палаты представителей по разведке, надзору и иностранным делам обратился к Белому дому и Государственному департаменту с просьбой предоставить записи, связанные с тем, что они назвали попытками "манипулировать украинской системой правосудия".

Напомним, что, по сообщениям СМИ, Трамп и Руди Джулиани активно добиваются от украинских властей содействия в расследовании коррупционного скандала вокруг сына бывшего вице-президента Джо Байдена, ныне кандидата в президенты, который был членом правления украинской газовой компании Burisma.

И когда в 2014 году по этой компании завели в Украине уголовные дела, Байден-старший вмешался и потребовал уволить генпрокурора Виктора Шокина (так заявлял сам Шокин), что и было сделано.

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