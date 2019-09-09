Президент США Дональд Трамп, который ранее поздравил РФ и Украину с масштабным обменом удерживаемыми лицами, подтвердил, что готов включиться в процесс переговоров между странами. Об этом он сообщил в Северной Каролине, трансляцию брифинга вел C-SPAN.

"Я считаю, что обмен заключенными между Украиной и Россией был очень большим шагом, и это очень позитивный шаг. Если им нужно, чтобы я включился (в переговорный процесс - Ред.), я включусь. Но это действительно очень позитивный шаг", - сказал Трамп.

Напомним, Украина и Россия 7 сентября совершили обмен удерживаемыми лицами. В Киев вернулись 24 моряка, захваченных РФ осенью прошлого года, Олег Сенцов и другие политзаключенные. Лидеры ведущих мировых держав - США, Франции и Германии, приветствовали обмен и заявили, что это может стать первым шагом к примирению.

Также мы писали, что после обмена Париж предложил провести встречу "нормандской четверки" в ближайшие дни.