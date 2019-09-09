Каждые 40 секунд в мире один человек заканчивает жизнь суицидом, а самые высокие показатели самоубийств фиксируются в странах с высоким уровнем жизни.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в преддверии Всемирного дня предотвращения самоубийств, который ежегодно отмечается 10 сентября.

"Каждые 40 секунд в результате самоубийства умирает один человек. Каждое самоубийство - трагедия для членов семьи, друзей и коллег. При этом, самоубийства можно предотвращать. Мы призываем все страны найти устойчивые решения для включения в национальные программы в области здравоохранения и образования меры по профилактике самоубийств, доказавшие свою эффективность", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По данным ВОЗ, самые высокие показатели самоубийств отмечаются в странах с высоким уровнем дохода, где среди молодежи суицид занимает вторую строчку в списке основных причин смерти.

"Глобальный стандартизированный по возрасту показатель распространенности самоубийств в 2016 г. составил 10,5 на 100 тыс. человек. При том, что в количественном выражении 79% самоубийств во всем мире приходятся на страны с низким и средним уровнем дохода, относительный показатель является наиболее высоким в странах с высоким уровнем дохода и составляет 11,5 на 100 тыс. человек. В странах с высоким уровнем дохода мужчины совершают самоубийство почти втрое чаще, чем женщины, тогда как в странах с низким и средним уровнем дохода показатели по обоим полам примерно равны", - отмечают в ВОЗ.

По статистике, среди молодежи в возрасте 15–29 лет самоубийство является второй главной причиной смерти после гибели в ДТП.

"В группе подростков в возрасте 15–19 лет самоубийство - вторая причина смерти среди девушек (после осложнений беременности и родов) и третья причина смерти среди юношей (после ДТП и межличностного насилия). Наиболее распространенными способами совершения самоубийства являются повешение, отравление пестицидами и самоубийство с использованием огнестрельного оружия", - констатируют в ВОЗ.

Как ранее информировала "Страна", под Харьковом два брата вместе совершили суицид из-за онкозаболевания у одного из них.

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