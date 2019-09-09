Мохнатые гусеницы атакуют Сарны, объедают деревья и лезут в квартиры. Видео
Украинский город Сарны атаковали мохнатые гусеницы.
Как говорится в сюжете ТСН, они поедают кусты, объедают деревья, лезут на дома и даже доползают до 3-4 этажа в многоэтажках.
"Люди вооружаются вениками и пылесосами, ведь гусеницы объедают деревья, лезут на дома и даже доползают до 3-4 этажа в многоэтажках. А как поднимается ветер, то на улицах образуется настоящий гусеничный дождь – насекомые летят на головы и за шиворот", - говорится в материале.
Ранее "Страна" информировала, что в середине июля некоторые страны Европы страдали от нашествия мохнатых и токсичных гусениц, которые могут вызывать аллергические реакции.
Также отмечалось, что гусеницы в прошлом году атаковали многомиллионный город Лондон.
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