В нидерландском городе Дордрехт произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере три человека и один ранен.

Об этом сообщает NOS.

"В результате стрельбы в доме обнаружили мертвого мужчину и двух детей. Тяжело раненую женщину доставили в больницу ", - говорится в сообщении.

Состояние женщины критическое. Правоохранители предполагают, что это могла быть семейная ссора, которая привела к трагедии.

Примерно в 18:00 службы спасения добрались до дома. Также были задействованы два вертолета, несколько карет скорой помощи и полиции.

Источники NOS сообщают, что в доме жил полицейский.

Как ранее сообщала "Страна", в результате стрельбы на курорте под Одессой погиб человек.

Еще мы писали, что в Техасе мужчина, ехавший в Одессу, устроил массовую стрельбу.