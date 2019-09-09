Олигарх Игорь Коломойский теперь дружит с экс-нардепом и соратником Порошенко Александром Грановским, который принимал участие в уголовном преследовании экс-лидера партии "Укроп" Геннадия Корбана.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов в эфире программы "HARD з Влащенко", запись которой обнародована в YouTube.

"А теперь Грановский, который принимал участие в посадке Корбана, сидит у Коломойского в офисе на Владимирской и кушает с ним котлеты. То есть человек (Корбан - Ред.), который 20 лет с ним (с Коломойским - Ред.) шел по жизни, его пустили в распыл, пустили в распыл партию, обменяв это просто на деньги или на какие-то бизнесовые возможности. А человек, который сажал твоего друга в тюрьму, сидит сейчас рядом с тобой и решает вопросы. Как можно после этого с ним иметь дело?" - сказал Борис Филатов.

Видео: YouTube/ Телеканал ZIK

Напомним, ранее в интервью "Стране" Борис Филатов уже рассказывал о начале его войны с Коломойским. Тогда мэр Днепра упомянул, что на каждый критический сюжет по каналу "1+1" о нем он планирует делать в ответ свой "публичный выход".

А недавно 7 сентября в Днепре после окончания капитального ремонта открыли Центральный мост, который стал объектом спора Филатова с Зеленским. Летом они договорились, что если объект до 14 сентября не отремонтируют, то мэр покинет свое кресло. В итоге в срок с ремонтом уложились. Но после этого по "1+1" все равно показали критический сюжет о Борисе Филатове.