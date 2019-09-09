Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко провел пресс-конференцию накануне товарищеского поединка с национальной командой Нигерии.

"После отборочного матча с Литвой все наши футболисты в порядке. Микротравм нет, все тренируются. Но могу заверить, что изменения в матче с Нигерией, безусловно, будут", - цитирует Шевченко пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Также наставник "сине-желтых" отметил, что предстоящий матч будет очень интересным, так как Нигерия является сильным соперником, а ее многие игроки выступают в Англии.

"Сейчас трудно найти в качестве соперника европейскую команду, потому что все участвуют в отборочном цикле. Очень мало сборных, которые в этот период не играют. Некоторые между собой договорились заранее. Поэтому мы нашли очень хорошую команду, призера Кубка Африки-2019. Сборная Нигерии - физически сильная, с хорошими исполнителями, большинство из которых играет в Англии. Поэтому завтрашний поединок будет очень интересным", - сказал Шевченко.

Напомним, товарищеский матч Украина - Нигерия состоится во вторник, 10 сентября в Днепре. Начало матча в 21:30.

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