Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко до конца 2019 года может выйти на ринг против 20-летнего американца Дэвина Хэйни. Об этом пишет Кlitschko-brothers.

Британского промоутера Эдди Хирна, представляющий интересы Хэйни, заявил, что это произойдет, если его подопечный одержит победу над Зауром Абдуллаевым в бою 13 сентября.

"Надеюсь, что на следующей неделе Хэйни удастся победить Абдуллаева, после чего он станет обязательным претендентом для Ломаченко. В таком случае мы вызовем его на бой, который хотелось бы провести до конца года. Весь мир хочет увидеть этот бой, поэтому я надеюсь, что Ломаченко и Боб Арум примут наш вызов", - сказал Хирн.

Напомним, ранее промоутер Ломаченко Боб Арум сообщал, что в следующем поединке, который состоится в этом году, украинский чемпион может сразиться на ринге с австралийцем Джорджем Камбососом-младшим.

Ранее Ломаченко победил Люка Кэмпбелла единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс по версии WBC. 3 сентября он сообщил, что в следующем бою не будет драться за пояс IBF.