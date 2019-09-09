В 2019 году авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), скорее всего, окажется убыточной. Об этом пишет "Укринформ".

Так, глава наблюдательного совета МАУ Арон Майберг считает, что компания "испытала в полной мере негативный эффект от тех исторических проблем, которые присущи украинской авиационной отрасли в течение многих лет". И несмотря на то, что в 2018 году в два раза увеличился дальнемагистральный флот авиакомпании МАУ (было 4, а стало 7 дальнемагистральных самолетов), финансовые результаты компании стремительно ухудшились именно в этот период.

Среди проблем, которые влияют на успешность МАУ, по мнению Майберга, - высокая стоимость аэронавигационного обслуживания самолетов и акциз на авиационный керосин, используемый для заправки воздушных судов. Также негативно сказывается на компании необходимость облетать РФ, территорию оккупированных Крыма и Донбасса. По словам главы набсовета, за пять лет компания переплатила из-за этого 216 миллионов долларов.

По словам Майберга, в 2019 году МАУ значительно улучшила финансовый результат, но по итогам года, скорее всего, останется убыточной. В то же время председатель наблюдательного совета прогнозирует, что к прибыльности авиакомпания вернется в 2020 году.

Он также сообщил, что МАУ ожидает от нового украинского правительства создание такой коммерческой авиационной среды, как для европейских авиакомпаний. В частности, по мнению Майберга, измениться должны условия с точки зрения регуляторных вопросов, акциза на топливо, потому что во всем мире его нет. Также он добавил, что уплата НДС на внутренние рейсы ставит граждан Украины, которые летают внутри страны, в худшие условия, чем тех, кто летает за границу.

"Среди регуляторных вопросов - растаможка, ввоз воздушного судна в Украину - гораздо более сложные процедуры, чем во многих европейских странах", - сказал Майберг.

Ранее "Страна" сообщала, что над крупнейшим украинским авиаперевозчиком МАУ сгущаются тучи о чем свидетельствует невиданное сокращение расходов, предпринятое в 2019 году по итогам года 2018.

Напомним, контракт президента "Международных авиалиний Украины" Юрия Мирошникова истекает 12 сентября 2019 года, новым президентом компании станет бывший первый заместитель гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне. Он выступит в качестве кризис-менеджера.

Также мы писали, что МАУ подняла плату за выбор места в самолете.