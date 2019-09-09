В четверг, 12 сентября, в Киев прилетит президент Финляндии Саули Ниинистё, где он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

В частности, уточняется, что 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё в рамках его официального визита в Украину.

Отметим, что Ниинистё пробудет в Украине 12-13 сентября. Прошлый визит сюда президент Финляндии сделал в 2014 году.

Напомним, перед визитом в Киев президент Финляндии поговорил об Украине с Путиным. В частности, обсуждался вопрос урегулирования ситуации на Донбассе.

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