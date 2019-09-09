В понедельник, 9 сентября, прокуратура и управление защиты экономики Нацполиции провели обыски в горсовете Кривого Рога. Об этом пишет Радио Свобода.

Как сообщили в мэрии, сотрудники исполкома местного городского совета предоставили все необходимые документы правоохранителям. По данным горсовета, с 2015 года в его подразделениях прошло 300 проверок, нарушений во время них выявлено не было.

В прокуратуре Днепропетровской области информацию об обысках подтвердили, но пока не комментируют, с каким делом они связаны.

Напомним, в 2017 году в Криворожском городском совете проводились обыски по делу хищения 200 млн гривен из бюджета. В рамках расследования проверяется возможная причастность к совершению хищения городского головы Юрия Вилкула, его первого заместителя Евгения Удода, заместителя Александра Катриченко и других должностных лиц совета и ряда предприятий.

Также мы писали, что в 2016 году в здании Криворожского горисполкома проводила обыски областная налоговая.