В "Укрзализныце" планируют отказаться от традиционных стаканов с металлическими подстаканниками для горячих напитков, а использовать бумажные стаканы. Об этом в Facebook написал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете?" - написал Кравцов и добавил фото новой брендированной посуды.

Фото: facebook.com

Напомним, до этого глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов поручил отменить закупку сувенирных подстаканников с логотипом УЗ - по 2 тысячи гривень за каждый - на сумму более миллиона гривень. Эти средства направят на приобретение жидкого мыла для пассажирских поездов.

Также мы писали о том, что президент России Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну чайный набор с подстканниками.