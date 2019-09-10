С 1 октября 2019 года вступают в действие (в переходном режиме сроком до 31 октября 2019 года) счета для зачисления налогов, сборов и иных доходов в государственный и местные бюджеты (в т.ч. судебного сбора) в соответствии со стандартами IBAN.

Об этом пишет Лига, ссылаясь на постановление Правления НБУ от 28.12.2018 № 162 "О введении международного номера банковского счета (IBAN) в Украине".

С 1 ноября применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины во время осуществления переводов средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе во время трансграничных переводов. То есть все переводы будут осуществляться лишь с использованием IBAN.

Информация относительно счетов будет обновляться на сайтах и стендах в помещениях судов. До 31 октября 2019 в реквизитах расчетных документов можно указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер в стандарте IBAN.

Для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: код страны, контрольный разряд, код банка и номер счета.

Напомним, что банки переходят на новый формат счетов и что это значит для украинцев.

Также читайте о том, что в Украине проведут изменение действующих банковских счетов ради IBAN.