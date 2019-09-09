Победителем архитектурного конкурса на лучший проект Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр" стала команда архитектурного бюро Querkraft Architekten (Австрия) с ландшафтным архитектором Kieran Fraser Landscape Design (Австрия).

Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительства и архитектуры КГГА на официальной странице в Facebook со ссылкой на директора департамента градостроительства и архитектуры КГГА, главного архитектора Киева Александра Свистунова.

"Именно они построят первый в Киеве и Восточной Европе мемориальный Центр трагедии Холокоста, расположенный как раз в том месте, где произошли трагические события в 1941-1943 годах. Концепция проекта построена вокруг центра экспозиции, архитектурное решение которой позволит посетителям на себе почувствовать ту опасность и беспросветность, которые окружили жертв Холокоста во время тех трагических событий", - сообщает пресс-служба.

По словам Свистунова, автором лучшего проекта успешно справились с задачей донести через архитектуру и ландшафт те эмоции, ту боль, которую прошла целая нация и наш народ. "Это и трагедия, о которой необходимо говорить, о ней нельзя забывать", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что основная экспозиция расположена на глубине 20 метров ниже уровня земли. К ней ведет длинный, похожий на расщелину вход, стены которого в конце коридора смыкаются прямо над посетителем.

"Это аналогия, с одной стороны, пути жертв "Бабьего Яра" до места гибели, а с другой - сначала незаметного, но непрерывного слепого погружения общества во тьму насилия", - отмечают в ведомстве.

После того как посетитель проходит основной экспозицией, он медленно возвращается в наполненное светом пространство, которое является сердцем Мемориального центра, символизирующий будущее. Именно здесь расположены помещения для диалога, исследований и публичных мероприятий. "Будущий Мемориальный центр Холокоста станет, с одной стороны, многофункциональным музеем, а с другой - объединит ландшафт местности и имеющиеся мемориальные объекты в единое пространство памяти", - сообщил Свистунов.

Фото: facebook.com

Напомним, что Зеленский нашел повод упрекнуть СССР, оплакивая жертв нацизма в Бабьем Яру.

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