Украина и Молдова собираются отменить плату за телефонный роуминг
Украина и Молдова обсуждают возможность отмены платы за роуминг мобильной связи. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Сообщается, что эта тема поднималась во время встречи министров иностранных дел Молдовы и Украины Нику Попеску и Вадима Пристайко.
По словам Попеску, также речь шла о борьбе с контрабандой на совместной госгранице, включая территорию Приднестровья, а также важность обустройства новых пунктов пропуска.
По словам Пристайко, вопрос отмены роуминга и другие будут вынесены в повестку дня заседания межправительственной комиссия, которая, как он надеется, соберется в ближайшее время.
Напомним, Молдова обдумывает реверсные поставки газа из Украины.
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