В 2017 году разведка США вывезла из РФ своего ценного агента, который являлся ее источником в российском правительстве. Об этом 9 сентября сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По их словам, речь идет о секретной миссии, в ходе которой Вашингтон произвел экстренную эксфильтрацию своего информатора из опасений, что американский президент Дональд Трамп мог способствовать его разоблачению.

По словам одного из собеседников телеканала, у США не было "равной альтернативы" агенту, предоставлявшему информацию из высших кругов российской власти, в том числе о президенте Владимире Путине.

Тайная операция была проведена вскоре после того, как Трамп 10 мая 2017 года встретился в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщало, что Трамп во время этой встречи раскрыл секретную информацию, полученную от Израиля. В Белом доме это сообщение опровергли.

Как заявил другой источник CNN, еще в конце каденции президента Барака Обамы высказывалось мнение, что агент слишком долго сотрудничает со Штатами. Поведение Трампа усилило опасения руководства разведслужб и ускорило отзыв информатора.

Об эксфильтрации агента Трамп был поставлен в известность, утверждает телеканал. Спустя несколько недель после принятия решения о вывозе шпиона Трамп наедине встретился с Путиным на саммите G20 в Гамбурге и, вопреки обыкновению, конфисковал после беседы записи переводчика. После этого представители разведки вновь выразили обеспокоенность тем, что президент, возможно, обсуждал секретную информацию с российским руководством, отметили источники CNN.

Напомним, что разведка США считает, что под Архангельском взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем, о которой упоминал Путин.

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