В понедельник, 9 сентября президент Украины Владимир Зеленский своими указами №673/2019 и №674/2019 назначил новых первого заместителя и заместителя главы Государственной пограничной службы Украины. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

"Назначить Никифоренко Владимира Степановича первым заместителем главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе №673/2019 от 9 сентября.

А Указом №674/2019 Владимир Зеленский назначил замглавы ГПС Украины Вадима Ченчика.

Скиншоты: president.gov.ua

Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового руководителя Государственной пограничной службы, им стал Сергей Дейнеко.

Также мы писали, что в начале августа Владимир Зеленский своими указами уволил первого заместителя руководителя Государственной пограничной службы Юрия Гресько, который был назначен Порошенко в апреле 2019, и заместителя главы ГПС Артура Пименова.