С момента начала действия новых штрафных санкций за нарушения при перемещении через границу Украины нерастаможенных транспортных средств (с 22 августа), уже составлено более 200 протоколов по таким выявленным фактам.

Об этом zn.ua сообщили в пресс-службе ГФС.

В парламенте уже рассматривается законопроект № 1030 об отсрочке штрафов на 90 дней за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины (т.н. льготный период), который внес президент Владимир Зеленский.

"ГФС фиксирует правонарушения, предусмотренные частью третьей статьи 470 (превышение установленного статьей 95 настоящего Кодекса срока доставки товаров, транспортных средств коммерческого назначения, таможенных или других документов на эти товары более чем на десять суток - Ред.) и 481 (превышение срока временного ввоза товаров на таможенную территорию Украины или срока временного вывоза товаров за пределы таможенной территории Украины более чем на десять суток - Ред.) Таможенного кодекса", - заявили в ГФС.

Сообщается, что санкции указанных правонарушений не изменились (часть 3 статьи 470 Таможенного кодекса Украины - 8500 грн, часть 3 статьи 481 Таможенного кодекса Украины - штраф 17 тысяч грн).

"Согласно базе данных ГФС по признакам указанных правонарушений с 22 августа 2019 года по 4 сентября 2019 года составлено 243 протокола о нарушении таможенных правил", - говорится в сообщении.

Также изменился порядок производства по делам о нарушении таможенных правил (после составления протокола о нарушении таможенных правил осуществляются процессуальные действия, выносится постановление по делам о нарушении таможенных правил).

"Административная ответственность по признакам преступлений, предусмотренных частями пятой и шестой статьи 470 Таможенного кодекса Украины и частями пятой и шестой статьи 481 Таможенного кодекса Украины, может наступать в зависимости от превышения сроков транзитного перемещения автомобилей и временного ввоза (более чем 20 суток и более чем 30 суток)", - отмечается в сообщении.

Законопроект о "льготном периоде" был внесен в Раду 29 августа и на следующий день передан на рассмотрение пяти комитетам. Главным указан Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Срок, в течение которого владельцы "евроблях" могут растаможить авто без штрафов, предлагается увеличить с 270 до 360 дней.

В Мининфраструктуры сообщили, что 21 августа по итогам совещания было принято решение отсрочить введение штрафных санкций. Несмотря на это заявление, 22 августа штрафы за "евробляхи" официально вступили в силу. Однако непонятно, когда законопроект президента примут и окажутся ли задержанные в "переходный период" водители пострадавшими.

"Страна" разбиралась, как еврономера "амнистировали" раньше времени и что будет с "доступной растаможкой". Владельцам евроблях уже начали выписывать большие штрафы (в основном - по 8,5 тысяч гривен - за управление транспортным средством на иностранной регистрации).

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