В понедельник, 9 сентября, трое мужчин совершили разбойное нападение на птицеферму в Киевской области, двоих из них задержали. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Полиции Киевской области.

Разбойное нападение случилось в 05:00 утра. Охраннику птицефермы удалось нажать "кнопку вызова", после чего на место происшествия прибыл наряд Управления полиции охраны. Одного из нападавших, а также водителя, который привез злоумышленников на место преступления, полиция Киевской области задержала в селе Новоселки Киево-Святошинского района. Третий злоумышленник сейчас находится в розыске.

Разбойники похитили из бухгалтерского сейфа птицефермы около 600 тысяч гривен. При обследовании территории птицефермы правоохранители нашли чемодан с частью похищенных денег.

По факту преступления открыто уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас ворам объявлено о подозрении. На днях суд изберет им меру пресечения на время досудебного расследования.

Скриншот, фото: Facebook/ Поліція Київської області

Напомним, в конце августа разбойников, которые выкрали и насиловали девушку в Белой Церкви, взяли под стражу.

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