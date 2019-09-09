В понедельник на межбанке до обеда котировки вплотную приблизились к психологической отметке 25,0 грн./$, а ближе к завершению торговой сессии опустились в коридор 24,93-24,95 грн./$. Об этом рассказал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

По его словам, повышенное предложение валюты на рынке сформировали экспортеры: выручку активно распродавали и металлурги, и аграрии. До обеда Нацбанк воспользовался обозначившимся дисбалансом и выкупил порядка $20 млн. по 25,03 грн./$, но затем, когда котировки стремительно пошли вниз вмешиваться не стал.

Объем сегодняшних торгов казначеи оценили в $150 млн. "Объем свободной ликвидности снизился на 8 млрд. грн. и составил 95,8 млрд грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 8,5 млрд. грн. до 48,2 млрд грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 500 млн грн. и составил 47,5 млрд грн.", – подытожил директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По его оценкам, поддержку сегодняшнему тренду оказал и наличный рынок. В течение дня в банковских обменниках американская валюта подешевела на 10 копеек. В среднем людям доллар продают по 25,05-25,15 грн./$. Хотя минимальный ценник опустился до 25,01 грн./$. Выкупают валюту у населения по 24,80-24,90 грн./$.

Менялы переписывали ценники еще быстрее. Если утром они торговали валютой в среднем по 25,14-25,17 грн./$, то к вечеру просили за доллар 25,0-25,05 грн./$. При это выкупали "американца" по 24,94-24,98 грн./$.

Фото: ubr.ua

По мнению Олега Куринного, завтрашние торги будут проходить в диапазоне 24,95-25,05 грн./$. Впрочем, некоторые эксперты дают еще более смелые прогнозы.

"Думаю, завтра межбанк откроется в диапазоне 24,90-24,95 грн./$. А в течение дня котировки будут стремиться в коридор 24,80-24,85 грн./$. Тому есть несколько причин. Прежде всего, обозначившийся дефицит гривны и низкий спрос на валюту со стороны импортеров. Стратегических закупок, вроде крупных объемов газа, в ближайшее время не предвидится. А девальвационные ожидания, традиционные для этого времени года, не оправдали себя", - резюмировал финансовый аналитики Василий Невмержицкий.

Ранее "Страна" разбиралась, что происходило в обменках и банках после выходных.

Также мы писали о том, что за первую неделю осени НБУ увеличил объемы покупок валюты на межбанке в 5,7 раз.