С 13 по 28 сентября во Львовской области пройдут многонациональные военные учения "Rapid Trident-2019". Кроме Украины и США, согласие на участие в этом процессе дали еще девять государств.

Учения пройдут в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. В них примут участие более 3600 военнослужащих и 600 единиц техники, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Кроме подразделений Украины и США, согласие на участие в учениях отправили оборонные ведомства Великобритании, Канады, Грузии, Литвы, Турции, Молдовы, Болгарии, Польши и Румынии.

В "Rapid Trident-2019" также примут участие военнослужащие многонациональной составляющей бригады "ЛитПолУкрбриг" имени великого гетмана Константина Острожского.

Самый многочисленный военный контингент – от ВСУ. Украинская армия намерена задействовать военнослужащих 10 горно-штурмовой бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ, сотрудников Национальной гвардии Украины и отдельные подразделения других силовых структур.

От американской стороны в учениях будет участвовать рота "Дельта".

По сценарию, украинские военные и подразделения стран-партнеров будут учиться противодействовать вооруженной агрессии в условиях гибридной войны. Военнослужащие отработают ряд задач боевого, логистического и гуманитарного характера. Еще один аспект нынешнего обучения – оценивание определенных подразделений ВСУ в рамках Программы проверки и обратной связи Концепции оперативных возможностей НАТО.

Заявляется, что "Rapid Trident-2019" – самые масштабные совместные сухопутные учения подразделений ВСУ, других военных формирований Украины и военных подразделений иностранных государств.

Как сообщала "Страна", за три дня учений Riverine-2019 на Дунае военные моряки из Украины и Румынии отработали тактические элементы по стандартам НАТО. Занятия проходили в составе многонациональных катерных тактических групп.

Напомним, что в феврале 2019 в тогдашней Раде одобрили решение Порошенко о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины в 2019 году. Заявленная цель - участие в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил.