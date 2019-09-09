В воскресенье, 8 сентября, спасатели обнаружили два трупа в водоемах Киева. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так рано утром тело женщины обнаружили в пруду на ул.Маршала Якубовского в Голосеевском районе столицы. Спасатели, прибывшие по вызову, достали его и передали правоохранительным органам.

В 10:38 спасателям сообщили о теле мужчины в Днепре у острова Труханов. К месту происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения. На расстоянии 45 м от берега на глубине 7 м они обнаружили тело мужчины 1986 г.р. Спасатели с помощью водолазно-спасательного снаряжения достали тело и передали его работникам правоохранительных органов.

Напомним, в конце августа тело утопленника вытащили спасатели из озера на Троещине.

Также мы писали, что 2 сентября из Русановского канала в Киеве выловили тело утопленника.