Сотрудники Киевской местной прокуратуры №7 сообщили о подозрении группе лиц, которые, угрожая оружием, похитили 22-летнего молодого человека.

По данным следствия, поздно вечером подозреваемые подстерегли потерпевшего возле дома по ул. Копыловское, неподалеку Куренёвского парка. Угрожая парню предметом, похожим на пистолет, злоумышленники посадили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.



Указанный автомобиль, в котором находились 3 подозреваемых и потерпевший, вскоре был остановлен стражами порядка. Похитителями оказались 20-летний и 31-летний граждане кавказской национальности, а также 24-летний гражданин Украины. При этом двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.



Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы и похищении человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц с применением оружия) УК Украины. Двум из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а третьему, который ранее не привлекался к уголовной ответственности - в виде личного обязательства. Мотивы совершения преступления устанавливаются.

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